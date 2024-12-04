«Артистка-разведенка»: подруга Алсу рассказала о жизни певицы после расставания с мужем

Продюсер и близкая подруга Алсу рассказала о жизни певицы после громкого развода с Яном Абрамовым. Дарья Кузнецова призналась в интервью StarHit, что не хочет для исполнительницы звания «артистки-разведенки» с унылыми песнями.

Общественность обсуждает то, что после расставания с супругом певица стала больше творить и выступать на сцене. Продюсер рассказала, что Алсу намерена наверстать упущенное.

«Думаю, с ней должно состояться какое-то глобальное интервью, где она поделится событиями прошлых лет, расскажет, почему находилась в затишье. Я же хочу сказать, что она артист с большой буквы. Она могла бы представлять нашу страну в мире», – поделилась Кузнецова.

Дарья назвала певицу невероятно красивой и имеющей уникальный тембр голоса. Также она упомянула критику в сторону звезды.

«Заложник своей семьи и фамилии. У нас в России не любят богатых людей, это нормально, большинство из нас все же выросли из крепостного права», – пояснила она.

Продюсер высказалась о творчестве артистки и заявила, что не хочет ассоциаций с расставанием. Она уверена, что Алсу не должна много переживать по этому поводу. По ее словам, они намерены «высекать искры», а не делать унылые песни.

«Да к черту этот развод. Я бы не хотела, чтобы она стала артисткой-разведенкой, которая исполняет унылые песни», – заявила Кузнецова.

Также подруга исполнительницы призналась, что полностью поддержала ее решение о разводе. Она подчеркнула, что женщина является великолепным человеком и матерью.

«Когда она расскажет всей стране про события, думаю, мнение людей, особенно после истории с «Голосом», резко изменится. Но это их семейные темы», – добавила Дарья.

Ранее мы писали о том, что дочь Алсу обратилась к отцу, Яну Абрамову и призналась ему в любви.