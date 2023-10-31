«Изображали страсть, рушили стены»: с кем Наталья Подольская снялась в постельной сцене

Певица Наталья Подольская рассказала об опыте съемок в постельных сценах. Звезда неожиданно призналась, что в эти моменты ей было больно. Об этом она сообщила в беседе с Пятым каналом.

Исполнительница поделилась, что съемки постельных сцен были у нее лишь однажды. Тогда она работала над своим клипом «Дыши» и не стала приглашать на роль любовника актера. Она сделала выбор в пользу своего мужа Владимира Преснякова.

«Когда мы это все снимали — изображали страсть, рушили стены, шторы, задевали люстры — это было очень физически больно», — вспомнила артистка.

Журналисты поинтересовались, могла бы Подольская повторить этот опыт, только с другим мужчиной. Но она напомнила, что не является актрисой. Более того Наталья уверена, что изображать интим или раздеваться с другим человеком, когда у нее есть известный муж, было бы глупо. Певица считает, что в такие сцены никто не поверит.