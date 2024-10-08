Певица Натали заявила, что сильно похудела после смерти мужа Александра Рудина. Об этом сообщает NEWS.ru.

Певица Натали тяжело пережила смерть мужа. По словам знаменитости, она была «совсем изможденная», поэтому ей пришлось поменять пищевые привычки. Это позволило Натали набрать вес.

«Наблюдаю за собой и меняю привычки. Особенно сейчас пришлось вернуться к питательности, а то совсем изможденная была. Сейчас, вроде бы, немножко набрала вес», — высказалась знаменитость.

Певица призналась, что у нее всего 2 приема пищи в день. Натали убеждена: организм сам решает, когда надо поесть.

«Ем дважды в день, утром и вечером, без обеда. Раньше почему-то так получалось — я пропагандировала, что хорошо бы питаться почаще маленькими порциями», — резюмировала Натали.

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