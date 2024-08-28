«Перерыва не было»: Натали опровергла новости о паузе в карьере после смерти мужа

Певица Натали заявила, что не делала паузу в выступлениях после смерти мужа. Об этом сообщает Kp.ru.

28 августа журналисты сообщили, что Натали возвращается с выступлениями на частных мероприятиях. Якобы, певица брала паузу после смерти мужа в июле 2023 года. Также появилась информация о снижении гонораров в два раза — до миллиона рублей.

Однако, как сообщила сама Натали, никакой паузы в ее карьере не было.

«После трагичных событий у меня никакого перерыва не было, кроме концерта в день похорон. У меня перерыв, как бы сказать, с телевидением и с интервью. Это приостановила. А работа — как раз то, что мне, в общем-то, помогало всегда», — рассказала она.

При этом о понижении цен на свои концерты Натали ничего не сказала, потому что гонорарами занимается ее директор.

«Про цены, честно сказать, вообще не знаю. Этим всегда занимался директор, и продолжает заниматься. Меня сейчас это не очень волнует, я в другом режиме функционирую», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что в Сети обсуждают съемку 50-летней певицы Натали в облегающем наряде.