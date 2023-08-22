«Он не простил»: Натали объяснила свой выход на сцену в мини-юбке вскоре после смерти мужа

Недавно 49-летняя Натали выступила на сцене в Нижнем Новгороде. Она исполняла последнюю волю Рудина – он точно не хотел, чтобы его жена прекращала петь. Об этом сообщает Woman.ru.

В конце июля певица Натали потеряла любимого супруга Александр Рудина. Он ушел из жизни в возрасте 53 лет. Долгое время исполнительница хита «Николай» игнорировала журналистов, а через несколько дней после похорон выложила в социальные сети видеоролик, в котором призналась покойному мужу в любви.

19 августа Натали спела в мини-юбке композицию «Ветер с моря дул» на сцене Нижнего Новгорода. Сначала поклонники были возмущены появлением артистки и ее внешним видом, ведь с момента трагедии не прошло и 40 дней. Однако прямо на сцене девушка объяснила свое решение.

«Но он (Александр Рудин – Прим. ред.) бы мне не простил, если бы я пропустила замечательный праздник Нижнего Новгорода на нашей родной земле», – пояснила певица.

Дело в том, что Натали и Александр родились в Дзержинске в Нижегородской области и жили на соседних улицах. Познакомились будущие супруги после одного из выступлений начинающей артистки.

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