«Я его люблю»: Натали публично обратилась к мужчине, который был рядом с ней после смерти супруга
Певица Натали поблагодарила брата за то, что он поддержал ее после смерти мужа.
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Исполнительница хита «Ты такой» Натали выразила искреннюю благодарность брату, который поддержал ее после смерти супруга. Об этом сообщает Woman.ru.
Музыкальный продюсер Александр Рудин покончил с собой 30 июля. Сразу после трагического события певица Натали предпочитала избегать журналистов и старалась практически не выходить на связь. Комментарии о смерти Рудина изредка давал брат артистки.
Недавно звезда выложила в микроблог свежий пост.
«Как же я его любила... Как же я его люблю! Все мои достижения и успехи посвящаю мужу...», – отметила певица.
В конце она поблагодарила фанатов за соболезнования, а также выразила особую признательность своему брату, который был рядом с ней в трудную минуту.
«Отдельная благодарность моему брату Антону», – заключила Натали.
Вместе с таким трогательным посланием девушка выложила видео, которое смонтировал ее родственник. Ролик состоит из фотографий Александра Рудина под песню «Мужчина-мечта».
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