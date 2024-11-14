Певица Надежда Кадышева внезапно отменила свой концерт в Екатеринбурге

28 ноября в ККТ «Космос» в Екатеринбурге должен был состояться концерт певицы Надежды Кадышевой. Но мероприятие отменили по неизвестным причинам.

«В соответствии с официальным письмом организатора, концерт Надежды Кадышевой переносится», — сказано на сайте «Космоса».

О дате переноса организаторы сообщат дополнительно.

65-летняя знаменитость собиралась приехать в Екатеринбург с ансамблем «Золотое кольцо». Но, по не понятным причинам, выступление отменилось.

Сама Кадышева пока никак не комментировала эту информацию.

Ранее стало известно, что Надежда Кадышева к Новому году подняла цены на корпоративы почти в пять раз – с 1,5 до 7 млн рублей. Она оказалась самой популярной певицей среди молодежи: билеты на ее выступления буквально скупают, артистку зовут на свадьбы.

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