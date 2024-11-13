Надежда Кадышева почти в пять раз подняла ценник на корпоративы

Певица Надежда Кадышева к Новому году подняла цены на корпоративы почти в пять раз – с 1,5 до 7 млн рублей.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, Кадышева оказалась самой популярной певицей среди молодежи: билеты на ее выступления буквально скупают, артистку зовут на свадьбы. Певица не стала пропускать хайп и подняла стоимость корпоративов.

Летом сообщалось, что она брала за выступления скромные 1,5 млн рублей. Однако на фоне ажиотажа цена увеличилась.

Райдер остался тот же. Кадышева готова приехать на выступление на поезде, а в гримерке не требует ни деликатесов, ни алкоголя – достаточно фруктов, баранок, молока и чая.

Ранее сообщалось, что встречать Кадышеву должен немногословный водитель. Она согласна жить в коттедже или на вилле, главное для артистки – тишина.