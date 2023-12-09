Певица Надежда Бабкина упала в обморок на съемках: что случилось со звездой

Певица и актриса Надежда Бабкина упала в обморок на съемках в студии телеканала «Звезда». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

73-летней артистке стало плохо во время съемок. Ей сразу же вызвали скорую помощь. Медики привели в чувства певицу и уехали.

Госпитализация Надежде Бабкиной не потребовалась.

Ранее хирург Ситникова назвала стоимость пластических операций 73-летней певицы Надежды Бабкиной.

Также мы писали, что артистка пытается вернуть в театр молодого помощника Сергея Рябова. 33-летний мужчина пришел в театр певицы в качестве PR-менеджера, но вскоре дослужился до заместителя директора. Ходили слухи о том, что певицу и молодого мужчину связывают не только рабочие отношения. Однако вскоре Рябов уволился из театра «Русская песня».