Хирург Ситникова назвала стоимость пластических операций 73-летней певицы Надежды Бабкиной

73-летняя Надежда Бабкина никогда не скрывала своего пристрастия к пластической хирургии. Не так давно певица рассказала о перенесенной круговой подтяжке лица. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» хирург клиники «Шарм Голд» Мария Ситникова назвала стоимость данной операции и предположила, на какие еще изменения во внешности могла решиться артистка.

По словам эксперта, знаменитость сделала круговую подтяжку лица, чтобы избавиться от признаков возрастных изменений. Стоимость подобной операции начинается от 400 тысяч рублей.