Хирург Ситникова назвала стоимость пластических операций 73-летней певицы Надежды Бабкиной
Источник: Starface.ru
73-летняя Надежда Бабкина никогда не скрывала своего пристрастия к пластической хирургии. Не так давно певица рассказала о перенесенной круговой подтяжке лица. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» хирург клиники «Шарм Голд» Мария Ситникова назвала стоимость данной операции и предположила, на какие еще изменения во внешности могла решиться артистка.
По словам эксперта, знаменитость сделала круговую подтяжку лица, чтобы избавиться от признаков возрастных изменений. Стоимость подобной операции начинается от 400 тысяч рублей.
«Круговая подтяжка лица — это перемещение тканей. Во время операции производится ушивание мышечного слоя лица, перераспределение и удаление растянутой кожи. Один из явных возрастных признаков — дряблая кожа на нижней трети лица. Подтяжка лица избавляет от этих изменений», — высказалась специалист.
Мария Ситникова
Пластический хирург
Также Мария считает: Бабкина могла перенести верхнюю и нижнюю блефаропластику, чтобы сделать свой взгляд более свежим и открытым. Примерная стоимость этой манипуляции — 150 тысяч рублей.
«Блефаропластика — операция по коррекции век, в ходе которой производится иссечение избытков кожи верхних и нижних век, удаление жировых грыж, формирующих мешки под глазами», — пояснила пластический хирург.
Мария Ситникова
Пластический хирург
Могла решиться Надежда и на платизмопластику, результатом которой стали подтянутая шея и четкий овал лица. На сегодняшний день стоимость такой операции начинается от 200 тысяч рублей.
Кроме того, хирург Ситникова предположила, что артистка не обходится и без косметологических процедур.
«Мезотерапия, биоревитализация, инъекции филлеров и ботокса — все эти процедуры выполняют курсами, стоимость курса начинается от 50 тысяч рублей», — сообщила эксперт.
Мария Ситникова
Пластический хирург
Посмотрев на фотографии Бабкиной, пластический хирург пришла к выводу: певица отлично выглядит для своего возраста. Однако во внешности знаменитости есть те моменты, которые, по мнению Марии, можно исправить. В первую очередь, эксперт считает, что результат последней подтяжки лица Надежды получился не очень удачным.
«Это связано с тем, что хирург в погоне за идеальным овалом лица перетянул ткани, из-за чего лицо лишилось мимики. Видно, что Надежде не просто дается улыбка и в процессе разговора ее лицо остается практически неподвижным. Со временем ткани лица растянутся, и лицо станет более органичным. Надежде можно порекомендовать продолжать уходовые процедуры, отдавать предпочтение аппаратным процедурам, не злоупотреблять филлерами, так как у женщин деликатного возраста они дают выраженную отечность», — резюмировала специалист.
Мария Ситникова
Пластический хирург