Надежда Бабкина пытается вернуть в театр молодого помощника Сергея Рябова, об этом сообщает Kp.ru.

33-летний Сергей Рябов пришел в театр Надежды Бабкиной в качестве PR-менеджера, но вскоре дослужился до заместителя директора. Ходили слухи о том, что певицу и молодого мужчину связывают не только рабочие отношения. Однако вскоре Рябов уволился из театра «Русская песня».

По данным источника, причиной ухода могло стать сокращение зарплаты Рябова. Якобы, из-за финансовых проблем театра, ему понизили выплаты на 50 тысяч рублей. Надежда Бабкина пыталась уговорить мужчину остаться, но все безуспешно.

Впрочем, отдыхать без работы экс-пиарщику пришлось недолго. Недавно в его соцсетях снова замелькала бывшая начальница. По словам окружения Бабкиной, она собирается вернуть своего фаворита в театр на новую должность.

«Надежда Георгиевна позвала Рябова на встречу. Сама сделала первый шаг к примирению. Она хочет вернуть его в театр. Говорят, ему уже предложили прибавку к зарплате в 50 тысяч рублей. Сергей думает, но в театре уже ждут его возвращения, готовят кабинет», - рассказал источник.

Некоторые сотрудники театра предположили, что Рябову достанется пост финансового директора коллектива.

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