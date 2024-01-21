Певица Мия Бойка совершила преступление в Дубае во время съемок клипа

Певица Мария Бойко, выступающая под псевдонимом Mia Boyka (Мия Бойка), призналась, что совершила преступление в Дубае ради красивого видео. Начинающая артистка вместе со съемочной командой вторглась на частную территорию.

«Ради вас, ради сниппета преступление совершаю. А это не хухры-мухры, в Дубае огромные штрафы», — приводит NEWS.ru слова певицы.

Как пояснила Мария, съемки прошли на территории старого района города. При этом операторы сами приняли решение отодвинуть ограждение и пройти на закрытую территорию.

Ранее Мия Бойка рассказала о том, как побрилась налысо ради клипа. Певица также призналась, что открыла онлайн-лагерь, где общается со своими поклонниками в возрасте от 6 до 17 лет и их родителями.

Кроме того, сообщалось, что певец и композитор Юрий Лоза высмеял тексты песен Mia Boyka, Николая Баскова, Димы Билана, Ларисы Долиной и Кристины Орбакайте, которые они исполнили на праздничном концерте «Песня года».