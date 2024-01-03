Юрий Лоза высмеял участников «Песни года» Баскова, Билана, Долину и Орбакайте

Певец и композитор Юрий Лоза высмеял тексты песен Николая Баскова, Димы Билана, Ларисы Долиной и Кристины Орбакайте, которые они исполнили на праздничном концерте «Песня года».

Лоза признался, что изучение композиций коллег стало для него настоящим новогодним развлечением. Он выразил уверенность, что многие артисты вообще не понимают, о чем поют.

«Для любого человека, знакомого с русским языком и литературой, это вполне сойдет за юмор. Вот только неясно — а как певцы и певуньи намереваются убедить своих поклонников, что понимают смысл, когда поют вот это…», — приводит News.ru слова музыканта.

В качестве примера Лоза привел строчку из песни Баскова «а сердце было камень. Чиркнули спичку в пламя». Кроме того, смешной композитору показалась фраза «через день я живу на распятье» в исполнении Билана.

Не осталась без внимания и Орбакайте с песней, в которой есть строка «мы поверили в глаза — по-другому, мол, нельзя». Досталось от Лозы и Ларисе Долиной, которая рассмешила его фразой «твое лицо мне снится, опять проплывая мимо».

Также музыкант высмеял песни Сергея Лазарева и молодой исполнительницы Mia Boyka.

Ранее Лоза оценил творческие перспективы фигуристки Александры Трусовой, которая решила покорить музыкальный Олимп. По мнению исполнителя хита «Плот», спортсменка вполне может добиться успеха на сцене, так как сейчас на студии звукозаписи возможно подтянуть любой голос. При этом композитор подчеркнул, что в этом случае на первое место выходит исключительно финансовый вопрос.