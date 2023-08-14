Певица Mia Boyka рассказала, как побрилась налысо ради клипа и открыла онлайн-лагерь

Популярная исполнительница Mia Boyka рассказала о том, как побрилась налысо ради клипа. Певица также призналась, что открыла онлайн-лагерь, где общается со своими поклонниками и их родителями. Звезда выступила с живым концертом на «Авторадио».

Знаменитость поделилась, что очень рада видеть фанатов в своем MIA Camp. По словам девушки, подобное еще не делал ни один из артистов. Это прекрасная возможность увидеться со звездой, даже если живешь в другом городе или стране.

«В течение двух недель каждый день они от меня получают уроки по вокалу, с преподавателями естественно, по танцам, готовим завтрак, снимаем видео, монтируем, красимся, создаем образы, макияжи, прически делаем», – рассказала звезда.

Исполнительница отметила, что в лагере дети от 6 до 17 лет. Она сама с ними на связи, но есть и вожатые. Mia Boyka говорит, что не гонится за заработком. Ей важнее иметь армию фанатов, которые будут ее поддерживать. Во время работы она также общается с родителями воспитанников.

«Они всегда могут вносить свои предложения, а жалоб на нас практически нет. Единственная, все хотят, чтобы я еще больше общалась», – призналась певица.

Знаменитость продолжает заниматься творчеством. К примеру, для клипа на песню «Гагарин» девушка полностью избавилась от волос.

«До этого я выпускала песню исключительно на детскую аудиторию. И была с синими волосами. Нужно было идти дальше. Побрилась налысо. Я радикальная. И было супер на самом деле, мне шло», – поделилась артистка в эфире «Авторадио».

Mia Boyka рассказала, что коллеги оценили ее образ и делали комплименты. Но сейчас девушка хочет отращивать волосы и больше не будет их красить.