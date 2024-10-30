Певица Mia Boyka заявила, что плевок в лицо от квадробера стал для нее уроком

27-летняя певица Mia Boyka назвала плевок в лицо от квадробера уроком. Об этом стало известно в эфире YouTube-шоу «Егорик».

На съемках шоу артистка столкнулась с провокацией от девушки-квадробера. Незнакомка плюнула ей в лицо и пожелала «гореть в аду», назвав свой поступок местью за обиженную певицей девочку. Несмотря на инцидент, Mia Boika продолжила отстаивать свою правоту. Она не жалеет о провокационном обращении к ребенку и не собирается извиняться. При этом знаменитость назвала произошедшее уроком.

«Я не жалею ни о чем в своей жизни, потому что все происходит так, как и должно быть. Все к лучшему. Вину не чувствую, но чувствую ответственность, в том числе и за свои слова. Для меня это урок, чтобы впредь еще более серьезно думать, что говорить и как говорить», — высказалась артистка.

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