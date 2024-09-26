Певица Mia Boyka подарила сестре 150 тысяч рублей за то, что она похудела

Певица Mia Boyka подарила сестре Лизе 150 тыс. рублей за то, что та выиграла спор и похудела. Артистка не верила, что родственница сможет это сделать.

Telegram-канал Rocket Mag привел видео, на котором певица делает подарок сестре. Она напомнила, что поспорила с сетрой и пообещала 100 тысяч, если та похудеет.

«Мы с тобой решили и договорились, поспорить на камеру, на то, что ты похудеешь», - говорит Mia Boyka.

Певица отметила, что не верила в возможность похудения, но сдержала слово, увидев результат сестры. Она предложила Лизе потратить деньги на все, что та хочет: на одежду, развитие или что-то другое.

Исполнительница попросила Лизу больше не худеть. «Ты очень сейчас красивая», - добавила она.

Ранее Mia Boyka высказывалась по поводу скандала с ребенком-квадробером. Она считает, что девочка хочет «тоже быть модной».