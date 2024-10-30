«Оставлять эту историю без ответа не хочу»: Светлана Бондарчук собирается привлечь к ответственности психолога

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана пообещала не оставлять без ответа слова психолога Вероники Степановой. Напомним, специалист раскритиковала внешность знаменитости: сравнила с женой президента Франции Эммануэля Макрона Брижит и отметила, что в Светлане «есть что-то такое чуть-чуть от ДЦП».

Бондарчук рассказала в своем Telegram-канале, что никогда не пыталась доказать, что она «каноническая красавица».

«Но, согласитесь, слышать подобные вещи в свой адрес было бы неприятно любому человеку», - рассуждала звезда.

По мнению Бондарчук, «ярче всего душевное уродство Вероники обнажают ее высказывания об особенных детях и их мамах». Слова Степановой привели Светлану в состояние шока.

«Буду думать о том, не прибегнуть ли к каким-то юридическим процедурам, чтобы она задумалась о том, что любое действие несет последствия», - поделилась Бондарчук.

Она сообщила, что искала информацию о Степановой в интернете. Светлана с удивлением обнаружила, что среди аудитории психолога есть много ее знакомых. Она попросила интернет-пользователей не советовать быть выше и не обращать внимания.

На следующий день в канале Бондарчук появился еще один пост, связанный со Степановой.

«Поняла вчера, что оставлять эту историю без ответа не хочу, но публично больше не планирую уделять внимание этой личности», - сообщила селебрити.

Ранее сообщалось, что поклонники раскритиковали внешность Бондарчук. В комментариях писали, что в ее возрасте не стоит так одеваться.