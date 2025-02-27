Певица MIA BOYKA зарегистрировала свое лицо в Роспатенте

Популярная певица MIA BOYKA (настоящее имя Мария Бойко) решила зарегистрировать свое лицо в Роспатенте. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По информации источника, знаменитость подала заявку в органы, чтобы получить авторские права на собственные изображения. В итоге Роспатент пошел навстречу исполнительнице и зарегистрировал ее лицо.

Уточняется, что теперь использование изображений певицы без разрешения невозможно.

В сентябре минувшего года Мария Бойко оказалась в центре скандала. Во время своего выступления в Надыме (ЯНАО) артистка публично упрекнула восьмилетнюю девочку-квадробершу, которая потерялась в толпе и оказалась на сцене, за ее увлечение.

Позднее интернет-пользователи выступили с критикой поведения артистки, посчитав, что она поступила неэтично. Люди предположили, что девочку с ролика теперь могут найти и забуллить в интернете за ее увлечение.

Ранее блогершу Фросю оштрафовали на тысячу рублей за плевок в певицу MIA BOYKA.

Также MIA BOYKA рассказала о планах по завершению карьеры.