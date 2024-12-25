«Уйти на пике»: MIA BOYKA рассказала о планах по завершению карьеры

Российская певица MIA BOYKA (настоящее имя — Мария Бойко) рассказала о планах по завершению музыкальной карьеры. Своими мыслями исполнительница поделилась в социальных сетях.

«Уйти на пике — это значит уйти в тот момент, когда ты еще актуален. Не началось этого спада, когда ты начинаешь быть потихоньку никому ненужным и неинтересным», — сообщила Бойко.

После ухода на пике, считает певица, можно посвятить себя рожанию детей.

Тех артистов, которые смогли завершить карьеру в подходящее для этого время, Бойко уважает — она назвала их «крутыми».

Недавно Бойко прокомментировала нашумевшую историю с поцелуем, которым ее наградил Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом SHAMAN. Инцидент произошел на премии «МУЗ-ТВ» — во время общения с прессой Дронов, который на тот момент был еще женат, подошел к Бойко и поцеловал ее в шею. Певица этот поступок назвала странным — по ее словам, она видела музыканта впервые в жизни.