Блогершу Фросю оштрафовали на тысячу рублей за плевок в певицу Mia Boyka. Об этом Фрося сообщила в Telegram-канале.

В 2024 году певица угодила в скандал, публично осудив ребенка, надевшего маску котенка. После этого во время одного из шоу блогерша выбежала на съемочную площадку и плюнула в лицо артистки. Как выяснилось, она написала на Фросю заявление. В результате суд взыскал с нее тысячу рублей, однако блогерша не считает себя проигравшей: она защищала честь ребенка.

«Морально я выиграла и заплатила штраф 1к. То есть в среднем среднестатистический житель Москвы может в месяц плюнуть в нее 60 раз. Смех смехом, но все данные о суде в открытом доступе на сайте, спасибо», — высказалась Фрося.

По мнению блогерши, она показала, что нельзя унижать детей за их увлечения.

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