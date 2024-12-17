Певица MIA BOYKA получила награду «Герои Рунета» за скандал с квадроберами

Российская исполнительница MIA BOYKA (настоящее имя — Мария Бойко) стала лауреатом ежегодной премии «Герои Рунета» за привлечения внимания политиков к молодежным трендам. Об этом 17 декабря сообщил Telegram-канал «Звездач».

«Невероятно благодарна за такое внимание к моей персоне. Этот скандал вывел меня на новый уровень. Обо мне узнало много людей в нашей стране. Появилась взрослая аудитория, которая понимает важность воспитания молодежи. Было очень много поддержки, спасибо большое!» — приводит канал ее комментарий.

Недавно Бойко помирилась с девочкой, из-за которой несколько месяцев назад угодила в скандал. Тогда она в шутливой манере отчитала юную фанатку, поднявшуюся к ней на сцену, за костюм кошки и предположила, что девочка участвует в движении квадроберов. Ситуация вызвала большой резонанс в СМИ — Бойко и родителей девочки в ноябре даже пригласили на шоу «Пусть говорят», где они устроили жаркую перепалку. Тем не менее, в конце программы девочка и исполнительница договорились забыть все обиды и обнялись.

Ранее MIA BOYKA рассказала, что Надежда Бабкина танцует под ее песни.