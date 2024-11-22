Певица Mia Boyka и мать униженной девочки-квадробера поскандалили на шоу. Об этом стало известно в новом выпуске «Пусть говорят».

Исполнительница хита «Пикачу» угодила в скандал, отчитав на своем концерте девочку за маску кошки. В студии ТВ мама школьницы заявила, что ее возмутил пренебрежительный тон артистки. По ее мнению, знаменитость повлияла на негативное отношение к квадроберам.

«Меня возмутило вот это пренебрежительное «не дай бог», тот контекст, в каком это все было выдано. И самое последнее, из-за чего у меня земля из-под ног улетела, это когда был задан вопрос толпе о том, как они ко всему этому относятся», — высказалась женщина.

Певица, в свою очередь, упрекнула мать в том, что та не следила за ребенком на концерте. Также она убеждена, что затронула актуальную тему, получившую общественный резонанс. Знаменитость отказалась извиняться перед девочкой и е мамой, поскольку не чувствует вины.

«Я считаю, что извиняться нужно, когда чувствуешь вину, когда ты не прав. Я за собой вины не чувствую. Хочу, чтобы дети занимались полезными вещами – спортом, творчеством, вокалом», — высказалась артистка.

В конце шоу Mia помирилась с юной поклонницей, которая сама предложила забыть про обиды.

Ранее психолог Константин Сибитев рассказал о неготовности Mia Boyka признать вину в скандале. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».