«Бабкина танцует под мои песни»: Mia Boyka рассказала о своем новом альбоме

Певица Mia Boyka стала гостьей шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Она устроила живой концерт и рассказала о том, как под ее песни танцует Надежда Бабкина.

Звезда представила треки из своего нового «Народного альбома» и призналась, что ее привлекло фолк-направление в музыке.

«Всю жизнь я очень много слушала народной музыки, плюс у меня такой голос. В общем, сначала одна, вторая песня, а потом это в альбом переросло и даже вышло за его пределы. Моя команда говорит, что Бабкина танцует часто под мои песни, когда ждет своего выхода», – поделилась артистка.

Певица рассказала об отношении к критике и вспомнила свое участие в проекте «50 хейтеров». Там девушке пришлось отвечать на неудобные вопросы.

«Это был интересный опыт. Мне кажется, что человек со здоровой психикой в целом может в таком поучаствовать. Потому что, если тебе нечего скрывать, ты действительно знаешь себе цену, что-то сказанное кем-то не может обидеть. Например, разве я обижусь, если мне скажут, что я одноглазая? Нет, я же знаю, что у меня два глаза», – порассуждала звезда в эфире «Авторадио».

Артистка также рассказала, что 15 марта выступит в концертном зале «Москва» с сольной программой. По ее словам, это будет семейный концерт для детей, мам и пап, а также бабушек и дедушек.