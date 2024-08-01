Певица Маша Шейх продает элитную иномарку за почти 10 млн рублей

Российская певица Маша Шейх решила продать свою иномарку. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, артистка захотела избавиться от BMW X5. Звезда продает автомобиль в идеальном состоянии и пленке, однако предупредила потенциальных покупателей, что у иномарки есть небольшой пробег.

Журналисты смогли найти похожее авто на сайте объявлений о продаже машин. За иномарку 2021 года выпуска продавец намерен получить 9,5 млн рублей.

Напомним, Маша Шейх прославилась благодаря участию в коллективе «#2Маши». Дуэт распался в 2023 году, после чего исполнительница решила заняться сольным творчеством.

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