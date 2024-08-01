«Марина, ты молодец»: вылечившаяся от алкоголизма МакSим подарит свой «Майбах» больным детям

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) приняла участие в благотворительной акции. Артистка пожертвует на лечение детям свой «Мерседес Бенц-Майбах».

Автомобиль 2016 года выпуска выставили продажу на одном из сайтов объявлений. Начальная цена машины составляет 3,5 млн рублей.

Все вырученные средства поступят детскому фонду. Их направят на оплату дорогостоящих лекарств и исследований детям с первичными иммунодефицитами, онкологическими заболеваниями и ДЦП, сообщается на страничке звезды в социальных сетях.

Финал аукциона состоится 09 августа в 15.00.

В комментариях поклонники оценили поступок артистки, назвав его достойным.

«Марина, ты молодец», «Марина Человечище»; — написали они.

Напомним, недавно исполнительница хита «Знаешь ли ты» впервые после длительного лечения от алкоголизма вышла на сцену. Артистка приняла участие в сборном концерте под названием «Черника Music Fest» в Новосибирске.

В июне прошлого года МакSим обратилась за помощью в частный наркологический центр Маршака в Подмосковье, где за несколько недель под контролем специалистов ей удалось избавиться от пагубного пристрастия. Недавно артистка вернулась к спасшим ее врачам, чтобы поблагодарить их за помощь, и посадила на территории учреждения свою именную яблоню. Певица выразила благодарность сотрудникам клиники, отметив, что совместными усилиями они смогли победить болезнь.