Опозорившаяся в Красноярске Глюкоза погасила все долги перед налоговой

После скандального концерта в Красноярске певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) погасила все долги перед ФНС. Налоговая разблокировала счета артистки.

Налоговики заинтересовались финансами Чистяковой-Ионовой после того, как она появилась на сцене в неадекватном состоянии. Оказывается, исполнительница хита «Невеста» была должна 262 тыс. рублей. Из-за этого ее счета заблокировали сразу в трех банках, сообщает Telegram-канал Mash.

Глюкоза погасила долг и теперь может отправляться на лечение в клинику. По официальной версии, причиной реабилитации стал нервный срыв.

Напомним, 20 июля на концерте в честь Дня металлурга зрители заподозрили Глюкозу в употреблении алкогольных напитков — певица на сцене вела себя неадекватно и не попадала в ноты. После этого разразился серьезный скандал. На Чистякову-Ионову обрушились с критикой фанаты и ее бывший продюсер Максим Фадеев.

После появилась информация, что артистка отправляется на лечение в рехаб. Однако общественный деятель Никита Лушников опроверг эти слухи, отметив, что их мог распространять Максим Фадеев. По его словам, никто не обращался в реабилитационный центр по поводу исполнительницы.