Певица Маша Распутина заявила, что не собирается выходить замуж за отца дочери. Об этом стало известно в эфире шоу «Судьба человека».

Маша Распутина уже 24 года живет с Виктором Захаровым, от которого родила дочь. В студии ТВ бизнесмен признался, что хочет сыграть свадьбу с возлюбленной. Однако Распутина отказала ему. Знаменитость заявила, что время для брака уже ушло.

«Не смешите мои уши. Какая свадьба? Никогда этого не будет! Я вам что, девочка? Если он хочет, пусть женится, мне это не надо. Когда я хотела, тогда и надо было, а сейчас уже время ушло», — высказалась Распутина.

Маша отметила, что возлюбленному тяжело с ней. Также она напомнила, что Захаров только в прошлом году получил официальный развод: мужчина много лет был формально женат.

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