Артиста Владимира Машкова назначили новым директором театра «Современник»

Народный артист России Владимир Машков стал новым директором театра «Современник». Соответствующая информация о его назначении опубликована на сайте мэра Москвы.

С 2020 по 2022 годы художественным руководителем «Современника» был Виктор Рыжаков. Он ушел с должности летом 2022 года — ответственность за творческую часть театра взял на себя художественный совет учреждения.

В интервью «Москве 24» актер рассказал, что планирует развивать в «Современнике» направление русского психологического театра.

«Театр — тем более с таким названием, как «Современник», — бесспорно, должен держать руку на пульсе времени. А психологический театр — это театр, центром которого всегда являлся и будет являться артист»», — сказал он.

Владимир Машков в 2018 году возглавил Московский театр Олега Табакова и Московскую театральную школу Олега Табакова.

Отмечается, что артист сохранит пост худрука в «Табакерке».

Нового руководителя представят коллективу театра в ближайшее время.

Ранее актер Владимир Машков назвал коллектив Табакерки отражением Олега Табакова. Подробнее читайте здесь.