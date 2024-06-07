«Я буду радовать»: Маша Распутина заявила о возращении на сцену с новыми хитами

Певица Маша Распутина заявила о возвращении на сцену. Артистка опубликовала в личном микроблоге видео, на котором рассказала о творческих планах и обрадовала поклонников.

На кадрах исполнительница хита «Роза чайная» выглядела такой же прекрасной и веселой. Она с хорошим настроением говорила о том, что хочет снова петь и выступать.

«Я хочу заявить всей стране, всем своим зрителям, всему своему народу, всем своим поклонникам, что я возобновляю свою концертную деятельность. Ура, ребята! Я буду радовать своими песнями, своими новыми композициями всех вас, мой любимый народ, мою любимую публику. Я буду петь!» – заявила Распутина.

В конце ролика певица подмигнула зрителям. Поклонники написали множество комментариев, отметив, что Маша совсем не изменилась и излучает огромную энергию. Многие с нетерпением ждут, какие сюрпризы приготовила им звезда.

Напомним, что в 90-е Маша Распутина запомнилась зрителям своей яркой внешностью, эпатажными образами и фирменным голосом с хрипотцой. Под ее «Отпустите меня в Гималаи» и «Я родилась в Сибири» танцевала вся страна, затем певица на несколько лет пропала с радаров шоу-бизнеса, а в начале нулевых снова громко заявила о себе с «Розой чайной».

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