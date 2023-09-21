Певица Маша Распутина рассказала, как 35 лет назад Лещенко предсказал ей успех

Певица Маша Распутина рассказала, как 35 лет назад Лев Лещенко предсказал ей успех. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу телеканала Россия.

По воспоминаниям артистки, в 1988 году она выходила на разогрев у Лещенко. Тогда Распутину еще никто не знал: у нее было записано «всего-то 5 песенок». Несмотря на это, Лещенко предрек ей успех и назвал Машу «готовой звездой».

«Это — кураж, внутренняя сила. Этому не научишь, таким надо родиться», — высказалась Распутина в эфире шоу «Ну-ка, все вместе!».

Знаменитость убеждена, что мастерство можно наработать. Вот почему она заявила о готовности помогать участникам шоу и наставлять их в профессии.

«Я — очень добрый человек, и судьей буду добрым», — резюмировала певица.

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