«Заплатил дорогую цену»: Ургант рассказал о скором освобождении Ефремова

Актер Андрей Ургант рассказал о переписке с находящимся в колонии Михаилом Ефремовым. Знаменитость поделился откровением в эфире шоу «Легенда».

Ни для кого не секрет, что Михаил находится в колонии. Несколько лет назад он в нетрезвом состоянии сел за руль и попал в ДТП. В результате происшествия погиб человек. Из-за этого многие коллеги отвернулись от Ефремова и прекратили с ним общение. Однако Ургант не относится к их числу.

В новом интервью артист признался, что переписывается с отбывающим срок Михаилом. По мнению Андрея, коллега совершил «чудовищное преступление». Но, несмотря на это, он пожелал Михаилу «скорейшего освобождения». Актер убежден, что его приятель «заплатил дорогую цену» за содеянное. В сложившейся ситуации Ургант заявил, что не смог бросить Ефремова в беде.

«По тому, как он отвечает в письмах, я чувствую, что он настроен жить, а не складывает руки, несмотря на тот ужас, который с ним произошел», — цитирует StarHit высказывание Урганта из нового интервью.

По мнению актера, для Ефремова жизнь не закончилась. Он убежден, что, несмотря на ДТП со смертельным исходом, у коллеги есть будущее. Находящийся в колонии Михаил не пал духом: он поставил несколько спектаклей и снял два документальных фильма о жизни в тюрьме.

Ранее Иван Охлобыстин сообщил, что у находящегося в колонии Ефремова выпали нижние зубы. Подробности смотрите в этой статье.