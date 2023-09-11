59-летняя певица Маша Распутина получила травму на концерте в Кремле
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59-летняя певица Маша Распутина получила травму на концерте в Кремле. Знаменитость поделилась откровением в эфире шоу «Звезды сошлись».
На съемки передачи Распутина пришла в туфлях на каблуках. По мнению артистки, такая обувь красиво дополняет образ и визуально стройнит фигуру. Однако всю передачу Маша мучалась от боли в ногах. Дело в том, что во время недавнего концерта певица повредила ногу.
«Выступала и чуть не упала. Сейчас еле шла. Конечно, болят ноги. Не знаешь, куда их подвесить», — цитирует The Voice высказывание Распутиной.
Певица решила восстановить здоровье необычным способом. Для того, чтобы избавиться от боли в ногах, Маша спит в особой «позе крокодила». По словам знаменитости, она хорошо расслабляет не только позвоночник, но и другие части тела.
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