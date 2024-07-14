Певица Mary Gu выходит замуж за солиста группы Wildways Анатолия Борисова. Об этом стало известно из соцсетей.

Исполнительница хита «Не влюбляйся» Mary Gu разместила в соцсетях снимки из Франции — на фоне Эйфелевой башни солист группы Wildways Анатолий Борисов сделал ей предложение. Артистка рассказала, что скоро состоится свадьба.

«Я невеста», — подписала фото она.

Будущему супругу певицы 31 год. Отметим, Мария Гусарова (настоящее имя певицы) в 2018 году вышла замуж за Дмитрия Богоявленского, который работал ее PR-менеджером. Брак распался в апреле 2022 года. Позже певица встречалась с Сергеем Драгни. С Анатолием Борисовым Mary Gu встречается с лета 2023 года.

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