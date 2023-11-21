Певица Мария Максакова* раскритиковала Меладзе и похвалила Леонтьева

Певица Мария Максакова* (признана иноагентом на территории РФ) раскритиковала Валерия Меладзе и похвалила Валерия Леонтьева. Об этом сообщает издание StarHit.

Артистка гневно высказалась в адрес Меладзе, который никак не обозначил свою политическую позицию. Кроме того, Марию злит, что певец продолжает выступать для россиян за границей. По мнению знаменитости, Валерию нужно брать пример с Леонтьева, который «ничего не говорит и ничего не поет».

«У Меладзе не настолько тяжелая ситуация, которая не позволяла бы ему отказываться от этих вылазок. Его позиция не вызывает особого уважения», — высказалась певица.

Напомним, что Леонтьев уже больше года не выступал на сцене и не общался с прессой. Артист обосновался в США, где у него есть недвижимость и бизнес. Ранее концертный директор Валерия Леонтьева высказался об эмиграции певца из РФ в США. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева подняли ценник за выступления на новогодних корпоративах.

*признана иноагентом на территории РФ