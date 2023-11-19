Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева подняли ценник за выступления на новогодних корпоративах

Певец Валерий Меладзе и его жена Альбина Джанабаева, как и многие артисты с недавних пор, подняли ценник за выступления на новогодних корпоративах, пишет Вечерняя Москва.

Глава звездного семейства, по данным СМИ, увеличил расценки вдвое. Теперь, чтобы заказать артиста на свое новогоднее празднество, будет необходимо заплатить 12 миллионов рублей.

Супруга исполнителя пошла тем же путем, но увеличила стоимость своих выступлений не в два раза, а в три. За новогодний корпоратив Джанабаева возьмет 2,5 миллиона рублей.

Что же касается других звезд, то некоторое из них все же снижают сумму гонораров ради привлечения внимания. Так, например, поступил Валерий Леонтьев, который готов приехать на новогодний корпоратив за 11 миллионов рублей вместо 13,8 миллиона рублей. При этом в райдере звезды ничего не поменялось.

Ранее стало известно, как живет уехавший из России артист. Оказалось, что Леонтьев певец обосновался в Майами в собственном доме.