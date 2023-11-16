Концертный директор Валерия Леонтьева высказался об эмиграции певца из РФ в США. Борис Чигирев поделился откровением с порталом News.ru.

Ни для кого не секрет, что Леонтьев имеет недвижимость и бизнес в Майами. Артист «на протяжении 30 лет» туда ездит, чтобы отдохнуть и встретиться с семьей. Борис отметил, что певец живет на две страны. По его словам, Леонтьев был в России с середины октября по ноябрь 2023 года. Вот почему Борис опроверг сообщения об эмиграции певца.

Также Чигирев высказался о концертной деятельности Леонтьева. Как выяснилось, артист сократил количество выступлений из-за возраста, который не позволяет ему выдерживать большие нагрузки.

«У него возраст немаленький. Он волен работать или не работать. Это не 30 лет, начало карьеры, когда человек много работает», — заявил концертный директор.

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