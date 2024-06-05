«Презираю таких мужчин»: Виктория Дайнеко поддержала Пелагею в конфликте с бывшим мужем

Певица Виктория Дайнеко поддержала артистку Пелагею в конфликте с бывшим мужем Иваном Телегиным. Она заявила, что презирает таких мужчин, как он.

Напомним, что в июне вокруг семьи исполнительницы народных песен разгорелся скандал. Экс-супруг запретил ей вывозить из страны дочь, когда они уже находились в аэропорту. Пелагея засняла, как девочка плакала, когда узнала, что никуда не полетит, так как очень ждала это путешествие.

Всю эту ситуацию Дайнеко назвала чудовищной. Больше всего ей жалко именно дочь певицы, которая не заслужила страдания. Виктория подчеркнула, что в принципе не понимает родителей, которые вымещают ненависть друг к другу, используя своих детей.

«Я презираю таких мужчин, в принципе родителей, которые вымещают свою ненависть друг к другу на детях, потому что в этой ситуации страдает ни Пелагея, ни кто-то еще, а ребенок. И это ужасно, потому что дети должны быть свободны от скандалов, от интриг», - цитирует слова Виктории Woman.ru.

К слову, сама Дайнеко тоже судилась с бывшим мужем. Ей пришлось выбивать из экс-избранника алименты на дочь Лидию. Причем эти деньги, как утверждала певица, меньше московского прожиточного минимума.

Ранее родственники экс-мужа Пелагеи пожаловались на нее после видео с плачущей дочерью.