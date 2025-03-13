Певица Мари Краймбрери умилила новым фото с округлившимся животом и с Давой. Артистка показала семейные кадры в соцсети.

В 2025 году артистка подтвердила отношения с Давой и рассекретила беременность. В феврале пара уехала на отдых в Сочи, где устроила семейную съемку. Артисты позировали в доме с пейзажным видом на горы и бассейном. Они выбрали парный образ, отдав предпочтение спортивному стилю.

На рэпере были зеленые брюки, кроссовки, белая толстовка и черная кепка. На певице — зеленый спортивный костюм. Несмотря на то, что верх одежды не прилегал к телу Мари, он все равно подчеркнул ее округлившийся живот.

«Место, в которое хочется вернуться», — подписала кадры знаменитость.

Увидев снимки, подписчики пришли в восторг. Они назвали Мари и Даву самой искренней парой в шоу-бизнесе.

«На данный момент ваша пара — самая настоящая и искренняя, на которую смотришь и почему-то радуешься. Пусть это будет навсегда! Какие же вы сладкие», — высказали поклонники.

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