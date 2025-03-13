Певица Ани Лорак призналась, что ее дочки не было на тайной свадьбе на Мальдивах. Артистка раскрыла подробности торжества в беседе с ОК!.

В новом интервью Ани призналась, что сыграла свадьбу с инструктором по йоге еще 14 февраля, в День всех влюбленных. Певица мечтала о скромном, уединенном торжестве. Лорак вспоминает, что у нее уже было пышное мероприятие на 200 человек, но многие гости радовались не за невесту, а за нахождение на статусном торжестве. В этот раз праздник был только для семьи, но на самой церемонии присутствовали лишь Ани и ее возлюбленный.

«С нами были родные. Нас приехали поддержать мой брат и дочь Исаака», — рассказала знаменитость.

Как выяснилось, на торжестве не было единственной дочки певицы. София не смогла приехать из-за учебы в школе.

Также пара призналась, что расписалась еще в прошлом году в Испании.

«Мы расписались в сентябре, но решили оставить это в тайне. Мы этого события ждали всю жизнь и поэтому относились к этому очень трепетно», — резюмировали супруги.

Ранее муж Ани Лорак показал 22-летнюю дочь. Подробности читайте в этой новости.

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