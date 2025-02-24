Блогер Дава сравнил беременную возлюбленную Мари Краймбрери с Винни-Пухом

Блогер Дава после раскрытия отношений с певицей Мари Краймбрери стал часто делиться в соцсетях милым контентом. Так, недавно он опубликовал видео, в котором сравнил беременную возлюбленную с мультяшным персонажем Винни-Пухом.

На своей страничке Давид Манукян (настоящее имя Давы – прим. «Страсти») разместил ролик, в котором анимационный герой стоял возле зеркала, любуясь своим округлившимся животом.

«Моя в любой рандомный момент», - подписал кадры Дава.

О том, что артисты встречаются, их поклонники знали давно. Дело в том, что звезды сами неоднократно намекали на роман, но никогда его не подтверждали. Однако в 2025 году Мари и Дава решили, что больше невозможно скрывать их чувства, так как отношения перешли на новый уровень – блогер сделал певице предложение руки и сердца, а также Краймбрери узнала о своей беременности.

По слухам, артисты не просто помолвлены, а уже женаты. В окружении пары рассказывали, что они тайно расписались. Это подтверждают и обручальные кольца на их руках. Впрочем, пока никаких заявлений на этот счет они сами не делали.

Ранее Дава привез беременную Мари Краймбрери к своим родителям.