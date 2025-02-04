Певица Мари Краймбрери призналась, что беременна от экс-возлюбленного Бузовой

Певица Мария Жадан, известная под псевдонимом Мари Краймбрери, официально объявила о беременности. Отцом будущего ребенка звезды стал экс-возлюбленный поющей телеведущей Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян (Дава).

Слухи о беременности 32-летней Мари появились еще в начале января, когда пара отправилась отдыхать на Мальдивы. Однако певица и блогер не спешили их комментировать.

В своем блоге Краймбрери опубликовала короткий видеоролик, в котором неоднократно продемонстрировала заметно округлившийся живот. На кадрах также присутствовал счастливый Дава.

Для Марии и Давида это первый ребенок. Ранее никто из них не состоял в браке.

В яваре Мари Краймбрери намекнула, что родители одобрили ее помолвку с Давой. Артистка не раскрывает подробности романа, но в последнее время все чаще признается, что счастлива с возлюбленным.

Ранее 39-летняя Ольга Бузова заявляла о планах родить в 2025 году. При этом певица призналась, что все еще не встретила своего мужчину. Она состояла в отношениях с Давой с 2019 года. В 2021 году пара со скандалом рассталась. Именно в этот период Манукян приобрел наибольшую популярность.