«Папа счастлив»: родители Мари Краймбрери одобрили помолвку дочери с Давой

Певица Мари Краймбрери намекнула, что родители одобрили ее помолвку с рэпером Давой. Хоть артистка и не раскрывает подробности их романа, но в последнее время все чаще признается, что счастлива с возлюбленным.

В подкасте «Вкатит» Мари отметила — ей, наконец, удалось найти человека, с которым она может ощущать себя «свободной». По ее мнению, таких людей в принципе мало, поэтому она так рада, что ей повстречался такой мужчина.

«Ты точно также можешь заниматься своими делами, тебя никто не заставляет делать что-то, что тебе не нужно делать. И такого человека я сегодня нашла», - заявила Краймбрери.

Также певица поделилась – родители одобряют ее выбор. По слухам, предложение руки и сердца Дава сделал артистке еще летом прошлого года, поэтому свадьба не за горами.

«Мой папа счастлив за то, что я стала просто счастливой и самодостаточной женщиной. У его дочки все прекрасно со словом „семья“ и ее ценностями. Он горд за меня в этом плане», - рассказала Мари.

Ранее Мари Краймбрери снялась на пляже в купальнике после слухов о беременности.