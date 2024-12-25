Певица Ольга Бузова призналась, что худеет ради беременности. Об этом сообщает NEWS.ru.

Певица Ольга Бузова следит за своей фигурой — она регулярно занимается спортом и придерживается строгих диет. По словам Бузовой, ей необходимо сбрасывать лишние килограммы ради будущей беременности.

«Я худею, чтобы было, куда расти. Кстати, я не ползу наверх, я стремительно туда иду. Поэтому если вдруг будут прибавляться лишние килограммы, я думаю, что беременность — это такое прекрасное время для женщины, если она в гармонии, если рядом любимый мужчина», — рассказала она.

Напомним, Ольга Бузова заявляла о планах родить в 2025 году. При этом певица рассказывала, что уйдет в отпуск после рождения ребенка.

Ранее мы писали о том, что мечтающая о детях Ольга Бузова шокировала неожиданным высказыванием.