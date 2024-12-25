Певица Ольга Бузова призналась, что худеет ради беременности
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Певица Ольга Бузова призналась, что худеет ради беременности. Об этом сообщает NEWS.ru.
Певица Ольга Бузова следит за своей фигурой — она регулярно занимается спортом и придерживается строгих диет. По словам Бузовой, ей необходимо сбрасывать лишние килограммы ради будущей беременности.
«Я худею, чтобы было, куда расти. Кстати, я не ползу наверх, я стремительно туда иду. Поэтому если вдруг будут прибавляться лишние килограммы, я думаю, что беременность — это такое прекрасное время для женщины, если она в гармонии, если рядом любимый мужчина», — рассказала она.
Напомним, Ольга Бузова заявляла о планах родить в 2025 году. При этом певица рассказывала, что уйдет в отпуск после рождения ребенка.
Ранее мы писали о том, что мечтающая о детях Ольга Бузова шокировала неожиданным высказыванием.