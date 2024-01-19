Певица Лолита спровоцировала ссору между Киркоровым и участником «Фабрики звезд»

Певица Лолита спровоцировала ссору между Филиппом Киркоровым и участником «Фабрики звезд». Об этом стало известно из эфира шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».

Константин Легостаев рассказал об инциденте, произошедшем между ним и Филиппом Киркоровым. Как выяснилось, на одном из концертов Филипп отметил песню коллеги «Расскажи, как надо любить». Через некоторое время Константину позвонила Лолита и заявила о готовности купить хит. Тогда артистка пригласила Легостаева в гости и согласилась на все его условия. Как выяснилось, это не понравилось Киркорову.

Через некоторое время Константин и Филипп вновь встретились на мероприятии. Тогда Киркоров подошел к участнику «Фабрики звезд» и сообщил, что он тоже хотел приобрести песню. В свою защиту Константин отметил, что артист не делал ему никаких предложений.

«Почти обиделся на меня», — вспомнил певец.

Яна Чурикова подтвердила, что Киркоров «умеет на ровном месте» обижаться на коллег.

Ранее сообщалось о том, что Филипп Киркоров перевел белгородскому фонду помощи детям 5 миллионов рублей. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что падчерица Ивана Урганта снялась в кино.