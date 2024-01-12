Филипп Киркоров перевел белгородскому фонду помощи детям 5 миллионов рублей

Певец Филипп Киркоров, попавший под «отмену» после «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой, перевел белгородскому фонду «Синяя птица» пять миллионов рублей. Благотворительная организация занимается помощью детям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.

«Окончание 2023 года принесло нам грусть, страх и смятение. Но 2024 год начинается с чудес, которые вселяют надежду, уверенность и радость!» — говорится в сообщении фонда на странице в соцсети «ВКонтакте».

Как уточнили представители «Синей птицы», сначала Киркоров пожертвовал 2 миллиона 400 тысяч рублей, а затем в фонд поступил еще один платеж от артиста на сумму 2 миллиона 600 тысяч рублей.

В организации уточнили, что средства пойдут на пособия, материалы для занятий и оборудование актового зала.

Напомним, 20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей. Телеканалы в спешном порядке стали вырезать из новогодних программ оскандалившихся звезд.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров пообещал пожертвовать гонорар за съемки в «Новогодней Маске» жителям пострадавшего от обстрелов Белгорода.