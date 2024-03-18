Певица Лолита рассказала Собчак, что уже проголосовала на выборах президента

Певица Лолита рассказала Ксении Собчак, что уже проголосовала на выборах президента. Исполнительница хита «На Титанике» ответила журналистке в Telegram-канале.

Ксения Собчак опубликовала скриншот, который подтверждает ее участие в выборах президента. Журналистка сопроводила публикацию ироничным высказыванием.

«Киркоров: заходит не в ту дверь. Ивлеева: заходит не в ту дверь. Собчак: заходит в электронную дверь, Лолита, ты следующая», — высказалась Ксения.

Лолита отреагировала на обращение Собчак, заявив, что проголосовала в первый день выборов.

«Докладываю. Проголосовала еще 15 марта, но скрин сделать не додумалась», — сообщила певица.

Напомним, что Филипп Киркоров, Кения Собчак, Лолита Милявская стали гостями вечеринки Насти Ивлеевой, после которой они столкнулись с критикой россиян. Сайт «Страсти» рассказал, что происходит с карьерой Лолиты. Подробности смотрите в этом материале.

Также сообщалось о том, что певица Кристина Орбакайте едет в тур по США и Канаде после срыва гастролей в РФ.