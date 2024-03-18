Певица Кристина Орбакайте едет в тур по США и Канаде после срыва гастролей в РФ. Кристина анонсировала выступления за рубежом в личном блоге.

В 2024 году у Орбакайте произошел срыв гастрольного тура в России: выступление состоялось только в Санкт-Петербурге. Поклонники до последнего надеялись увидеть Кристину на сцене в Кремле 7 марта. Однако певица сообщила, что не выступит из-за плохого самочувствия.

В личном блоге Кристина объявила о гастрольном туре по США и Канаде, который состоится этой осенью. Певица подготовила для публики шоу «The Best», в программе которого ее главные хиты: «Перелетная птица», «Мой мир», «Алла будет петь».

«Вас ждут не только любимые композиции, но и эксклюзивные премьеры, подарившие непередаваемые эмоции. И, конечно же, неизменно живой звук, который сделает этот музыкальный опыт по-настоящему незабываемым», — высказалась артистка.

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