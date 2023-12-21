Блогершу Настю Ивлееву попросили проверить на пропаганду ЛГБТ*

Общественное движение «Зов Народа» обратилось с жалобой в СК России на блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву после полуголой вечеринки в Москве. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Общественники попросили проверить звезду на пропаганду ЛГБТ* (запрещенная на территории РФ экстремистская организация). По их мнению, организованная Ивлеевой вечеринка в столичном клубе с неподобающим дресс-кодом является «чертовщиной» и «бесовщиной». Они подчеркнули, что устраивать подобное мероприятие в разгар СВО категорически неприемлемо.

Кроме того, общественники обратили внимание на «наряды» гостей вечеринки. Так, рэпер Vacio посетил мероприятие в одном носке, который едва прикрывал его половой орган. Также представители организации сообщили о наличии некого видео, на котором запечатлены «целующиеся содомиты».

По данным источника, на потолке заведения была проекция обнаженных женщин, среди которых обнаружили саму Ивлееву и певицу Лолиту. Помимо этого, всем гостям вечеринки предлагали сделать фото «в постели с полуголой Ивлеевой», подразумевая проекцию знаменитости и одеяло с подушкой. Уточняется, что услуга пользовалась большим спросом, в том числе среди раздетых гостей-женщин.

Ранее Настя Ивлеева ответила на критику из-за «голой» вечеринки.

*(запрещенная на территории РФ экстремистская организация)