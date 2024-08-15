Певица Лолита Милявская вышла на сцену в «голом» костюме в Светлогорске. Кадры с выступления были опубликованы в Telegram-канале POPCAKE.TV.

В августе 2024 года у Лолиты состоялся концерт в Калининградской области. Певица предстала перед публикой в откровенном наряде. Для выхода в свет она выбрала прозрачный черный комбинезон, который подчеркнул фигуру.

«Скучать артистка не дает: юморит получше многих комиков», — пишет источник.

Отмечается, что на вторую часть концерта Лолита выбрала более закрытый наряд.

В июне активисты предложили ввести дресс-код для артистов, и певица выступила против этой инициативы. По ее словам, на сцене бывает жарко, и закрытая одежда может ухудшить состояние звезд.

Ранее в Госдуме попросили проверить Лолиту за провокации на концертах. Подробности читайте в этой новости.

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