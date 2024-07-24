В Госдуме попросили проверить Лолиту за провокации на концертах

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина попросила МВД проверить действия певицы Лолиты Милявской на соответствие законодательству РФ. Соответствующее обращение депутат направила министру внутренних дел страны Владимиру Колокольцеву, передает РИА Новости.

Поводом для обращения депутата послужили июльские концерты артистки в Москве и Санкт-Петербурге.

В обращении Останина отметила, что исполнительница во время шоу пела песни рэпера Моргенштерна* (признан в РФ иноагентом) и певицы Аллы Пугачевой. Уточняется, что знаменитость «вела себя провокационно, кричала на зрителей, исполняла песни нецензурного содержания».

Ранее Лолита Милявская призналась, что изменяла мужьям.

Также сообщалось, что Лолиту, Олега Газманова, Наташу Королеву и Игоря Николаева вызовут в суд для допроса по делу об убийстве Игоря Талькова.